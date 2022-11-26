البرمودية دافي بطلة العالم للتراياثلون في أبوظبي

حصدت البرمودية فلورا دافي، لقب (نخبة السيدات) في بطولة العالم للتراياثلون أبوظبي 2022، التي تقام برعاية ضمان في جزيرة ياس، محققة زمناً قدره 01:53:24 ساعة، حيث استطاعت بعد تأخرها في مرحلة السباحة بـ10 مراكز أن تصل إلى المركز الثالث مع نهاية سباق الدراجات، وسرعان ما تصدرت دافي الترتيب قبل نهاية اللفة الأولى من مرحلة الجري. وجاءت المصنفة الأولى عالمياً البريطانية جورجيا تايلور براون في المركز الثاني، متأخرة بـ1.04 دقيقة عن دافي، وحلت الألمانية لينا ميسن في المركز الثالث محققة 01:55:59 ساعة، في حين جاءت الأميركية تايلور نيب حاملة لقب البطولة نفسها 2021 في المركز الرابع محققة زمناً قدره 01:56:40 ساعة، وتضمن السباق، السباحة لمسافة 1.5 كيلومتر، وركوب الدراجات الهوائية لمسافة 40 كيلومتراً، والجري لمسافة 10 كيلومترات حتى خط النهاية، بمشاركة 126 رياضية.

كما ضمت منافسات اليوم، سباق بطولة العالم للرجال والسيدات تحت 23 عاماً، حيث شارك 101 رياضي، بواقع (62) من الرجال، و(39) من السيدات في السباق، واختتمت المنافسات بسيطرة بريطانية لكلا الفئتين، ففاز البريطاني كونور بنتلي بسباق الرجال، ومواطنته كيت وو بسباق السيدات، وحقق الأول زمناً قياسياً قدره 01:50:15 ساعة، متقدماً بـ0.9 ثانية فقط على الهنغاري جيرجيلي كيس، في حين جاء البريطاني هاميش رايلي في المركز الثالث متخلفاً بـ0.14 ثانية، فيما نجحت وو في اقتناص لقب بطولة العالم للتراياثلون للسيدات تحت 23 عاماً محققة زمناً قدره 2:00:18 ساعة، وجاءت الألمانية أنيكا كوخ في المركز الثاني متأخرة بـ25 ثانية عن كيت، وحلت الإيطالية بيانكا سيريجني في المركز الثالث محققة 2:01:14 ساعة.

وعلى صعيد تراياثلون الأطفال وسباقات الناشئين، شارك عدد كبير من الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 9 و15 سنة من الجنسين في السباق المجتمعي المخصص لهم في ختام منافسات اليوم الثاني، وشهدت السباقات تنافساً قوياً بين الأطفال الذين تم تقسيمهم على فئتين هما: (9-11) لسباقات الأطفال، و(12-15) لسباقات الناشئين.

وتضم النهائيات مشاركة أكثر من 80 اتحاداً دولياً في الحدث المرموق ومنافسات قوية على مدار ثلاثة أيام مملوءة بالأجواء الحماسية، ضمن فئات عدة مختلفة، ويبدأ سباق النخبة للرجال، الساعة الثالثة من عصر اليوم. يذكر أن البطولة العالمية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتراياثلون، تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة عالمية مرموقة للأحداث الرياضية الكبرى، فضلاً عن موقع أبوظبي الجغرافي والاستراتيجي، وعلى بعد بمسافة ثماني ساعات أو أقل بالطائرة من ثلثيّ سكان العالم، ما يجعلها خياراً مثالياً لاستضافة الرياضيين والإعلاميين والاتحادات الرياضية والمشجعين من جميع أنحاء العالم.