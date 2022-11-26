انتصاران مهمان للعربي والرمس في دوري «الهواة»

حقق فريق الرمس أمس فوزاً مهماً على مضيفه فرسان هسبانيا بهدف نظيف، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الـ12 لدوري الدرجة الأولى سجله الموريتاني أحميد الشيخ في الدقيقة 3. وفاز العربي على فريق «سيتي» بهدف سجله حمد إبراهيم في الدقيقة 81، ليصبح رصيد العربي 20 نقطة والرمس 12 نقطة، بينما سيتي ثماني نقاط وفرسان هسبانيا ست نقاط.

وتتواصل المباريات مساء اليوم بمواجهتين يلعب فيهما الفجيرة مع التعاون والعروبة مع الذيد، وتستكمل مساء غد الأحد بمواجهات حتا مع مصفوت، ودبا الحصن مع الجزيرة الحمراء، و«جلف إف سي» مع الحمرية، وفريق الإمارات مع مسافي.