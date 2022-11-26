النصر والجزيرة وخورفكان إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

تأهلت فرق النصر والجزيرة وخورفكان أمس إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، وذلك بعد أن أحبط «العميد» مفاجأة مستضيفه البطائح في إياب الدور الأول من المسابقة رغم الخسارة 1-2 في المباراة، مستفيداً في ذلك من فوزه في الذهاب بنتيجة 2-صفر، وفي المقابل كرر الجزيرة فوزه على دبا بالفوز 3-1، وكان الجزيرة انتصر ذهاباً بهدف نظيف، وكانت الصدمة أكبر للوصل الذي خسر بنتيجة قاسية 0-4، على أرضه أمام خورفكان الذي نجح في التأهل بمجموع نتائج المباراتين كونه خسر ذهاباً 2-3.

وفي اللقاء الأول لم يأت تأهل «العميد» سهلاً على الإطلاق، إذ كما كان متوقعاً قبل اللقاء فقد وجد ندية كبيرة من أصحاب الأرض الذين رموا بثقلهم هجومياً لتعزيز فرصهم في الحصول على بطاقة التأهل للدور الثاني.

وأمام استشعار لاعبي النصر خطورة الموقف أمام محاولات البطائح المستمرة فقد نجحوا في تسجيل هدف ثمين في الدقيقة 44 بواسطة لوكاس ألفيس من كرة رأسية صعبت من موقف أصحاب الأرض وباتت مهمتهم أصعب من الأول، ومع ذلك لم يستسلم لاعبو الفريق المستضيف وأدركوا هدف التعادل في الدقيقة 73 بواسطة أحمد خليل وعاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 7+90 لكنه لم يكن كافياً، ليتأهل بذلك النصر للدور الثاني بالفوز 3-2 في مجموع المباراتين.

وفي المواجهة الثانية، حقق الجزيرة فوزاً سهلاً بنتيجة 3-1 على ضيفه دبا.

وسجل أهداف الجزيرة عمر تراوري (12) وعلي مبخوت (68)، وأوليفيرا (71)، بينما سجل لدبا راشد محمد (41).وكانت الصدمة شديدة على الوصل الذي خسر على أرضه برباعية نظيفة من خورفكان، سجلها كلا من أنتونيو فالمور في الدقيقة 7، ثم هاتريك من أيلتون فيليبي في الدقائق (32 و88 و93).

نتائج مباريات أمس

البطائح 2-1 النصر (النصر فاز ذهاباً 2- صفر).

الجزيرة 3-1 دبا (الجزيرة فاز ذهاباً 1- صفر).

الوصل 0-4 خورفكان (الوصل فاز ذهاباً 3-2).