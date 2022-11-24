فوز البطائح وكلباء وخورفكان في دوري الصالات

فاز فريق البطائح على مضيفه دبا الحصن بثلاثة أهداف لهدف في انطلاقة مرحلة الاياب للدوري العام لكرة الصالات، أول من أمس، ليصبح رصيد البطائح 11 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد دبا الحصن عند 13 نقطة في المركز الأول.

وفاز اتحاد كلباء على الحمرية بأربعة أهداف مقابل هدف، وهو أول فوز لـ«النمور» في بطولة الدوري ليصبح رصيده ثلاث نقاط مقابل 11 للحمرية.

وفاز خورفكان على الشارقة (3-2) ليصعد خورفكان للمركز الرابع برصيد 11 نقطة، مقابل 12 للوصيف الشارقة.