بطولة العالم للترايثلون «أبوظبي 2022» تنطلق في جزيرة ياس اليوم

تنطلق اليوم بطولة العالم للتراياثلون (أبوظبي 2022) التي تقام برعاية «ضمان»، وبتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون في جزيرة ياس، وتستمر ثلاثة أيام.

وتشهد النهائيات مشاركة أكثر من 80 اتحاداً دولياً في الحدث المرموق، ومنافسات قوية على مدار ثلاثة أيام مليئة بالأجواء الحماسية، ضمن فئات مختلفة عدة تشمل سباق النخبة للرجال والسيدات، وسباق النخبة بارا للرجال والسيدات، وسباق الفئة العمرية للرجال والسيدات، بالإضافة إلى السباقات المجتمعية والشبابية.

وتشهد النهائيات مشاركة كبيرة من محبي وعشاق رياضة الترايثلون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحافياً في مقر مجلس أبوظبي الرياضي بحضور الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، ورئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون عضو اللجنة الأولمبية الدولية ماريسول كاسادو، ورئيس اتحاد الإمارات للترايثلون خالد الفهيم، ورئيس الشؤون التجارية في الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)، ستيوارت ليذربي.

وخلال المؤتمر الصحافي، قال عارف العواني: «تسرنا استضافة هذا الحدث المرموق الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونتقدم بالشكر إلى الاتحاد الدولي للترايثلون على منحنا فرصة استضافة هذا الحدث العالمي وثقتهم بإمكاناتنا للخروج بحدث مميز ومبهر».

من جانبها، قالت ماريسول كاسادو: «يشهد الحدث ترقباً كبيراً، ويستقطب أعداداً هائلةً من الراغبين بالمشاركة ضمن فئاته المتنوعة التي تشمل النخبة والفئة العمرية وبارا ترايثلون، ستكون أبوظبي المحطة المثالية لختام الموسم، نحن متحمسون لتتويج العديد من الأبطال هنا في جزيرة ياس، ونشكر مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات للترايثلون، وشركة ضمان على مساعدتنا ودعمنا في تنظيم حدث بهذا الحجم الكبير».

وشهد المؤتمر الصحافي حضور عدد من أبرز لاعبي الترايثلون، ومنهم النيوزيلندي هايدن وايلد المصنف الأول، وجيتزي بلات البطل البارالمبي، وشارون بيون، إضافة إلى هناء النابلسي لاعبة المنتخب الإماراتي.