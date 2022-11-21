شباب الأهلي ينفرد بصدارة دوري السلة

انفرد شباب الأهلي بصدارة دوري السلة، عقب الفوز الصعب الذي حققه على الشارقة، بفارق أربع نقاط، وبنتيجة (96-92)، أول من أمس، لحساب الجولة السابعة والختامية من ذهاب الدور التمهيدي، والتي سجلت فوز الوصل على ضيفه الظفرة بواقع (89-70). واستهلت الجولة مساء الجمعة الماضي، بمباراة وحيدة نجح خلالها النصر في تحقيق فوزٍ عريض على ضيفه الوحدة بواقع (107-73). واعتلى شباب الأهلي صدارة الترتيب العام بالعلامة الكاملة، وبسجل خالٍ من الهزائم برصيد 12 نقطة، بفارق النقطة عن الشارقة الوصيف، وحافظ النصر على مركزه الثالث برصيد 10 نقاط، وتقدم الوصل إلى المركز الرابع برصيد تسع نقاط، بفارق النقطة عن البطائح في المركز الخامس، فيما تراجع الوحدة للمركز السادس برصيد سبع نقاط، تاركاً المركز الأخير للظفرة برصيد ست نقاط.