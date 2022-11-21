6 ملاحظات فنية على أداء المنتخب خلال «ودية» كازاخستان

حقّق المنتخب الوطني لكرة القدم فوزاً معنوياً على كازاخستان، أول من أمس، بهدفين مقابل هدف، خلال مباراة ودية، ضمن معسكره الداخلي في أبوظبي، الذي امتد لنحو أسبوع، استعداداً لكأس الخليج العربي الـ25 المقررة بمدينة البصرة العراقية، في يناير المقبل. وكان «الأبيض» خاض قبل ذلك مباراة ودية الأربعاء الماضي، أمام الأرجنتين خسرها بنتيجة 5-صفر، ضمن تحضيرات «التانغو» لكأس العالم.

ورغم الفوز إلا أن المنتخب لم يكن مقنعاً أمام كازاخستان، إذ برزت ست ملاحظات فنية على أدائه، تمثلت في افتقاده اللعب الجماعي المنظم، وتباعد خطوطه، واستمرار المشكلات في المنظومة الدفاعية، بينها غياب التفاهم بين حارس المرمى خالد عيسى وخط الدفاع، ما تسبب في وجود خطورة على مرمى المنتخب، إضافة إلى مشكلة في التصدي للكرات العرضية، وغالباً ما ينتج عنها أهداف في شباك «الأبيض»، إذ سجل كازاخستان هدفه الوحيد في الدقيقة «62» نتيجة رأسية من كرة عرضية، لم يستطع دفاع المنتخب والحارس التصدي لها، وتكرر في مباريات سابقة منها ودية الأرجنتين.

هذا إضافة إلى تراجع مستوى بعض اللاعبين، أبرزهم كايو، الذي لم يقدم المردود المتوقع في مباراة كازاخستان. ويضاف إلى هذا عدم الاستقرار على التشكيلة الأساسية، ما يؤثر بصورة سلبية في أداء المنتخب بشكل عام، بجانب البطء في الأداء خاصة في الشوط الأول، الذي عانى فيه كثيراً، رغم تقدمه بهدف مبكر «13» عن طريق ليما، وعاد اللاعب نفسه لتسجيل الثاني «70». وكانت الهجمة الوحيدة المنظمة للمنتخب في الهدف الثاني، من تمريرة لماجد حسن إلى علي صالح ثم إلى عبدالله رمضان، وانتهت عند ليما الذي أودعها الشباك بطريقة رائعة. في المقابل لم يستفد المنتخب من النقص العددي لكازاخستان بعد طرد ألكسندر في آخر 15 دقيقة.

الملاحظات الفنية الـ 6

■ افتقاد اللعب الجماعي.

■ استمرار مشكلات الدفاع.

■ ضعف التعامل والتصدي للكرات العرضية.

■ عدم الاستقرار على تشكيلة أساسية ثابتة.

■ البطء في الأداء، خاصة في الشوط الأول.

■ تراجع مستوى لاعبين بارزين بينهم كايو.

حالة حارب سهيل مستقرّة بعد تعرضه للإصابة مع «الأبيض»

قال والد نجم المنتخب الوطني ونادي شباب الأهلي، حارب عبدالله سهيل، إن مهاجم «الأبيض» في وضعية جيدة الآن، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الودية للمنتخب أمام كازاخستان، أول من أمس، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، وانتهت بفوز المنتخب 2-1. وقال عبدالله سهيل إن «إصابة حارب عبارة عن ضربة في الرأس، وعلى إثرها أغمي عليه وسقط على أنفه، وهو الآن بخير».

وجاء ذلك في مداخلة هاتفية مع قناة الشارقة الرياضية، حيث أكد أن «حالة حارب مستقرة، وقد تواصلت مع إدارة المنتخب من باب الاطمئنان على صحته، ولا يوجد شيء خطر يدعو للتخوف من إصابته».

وكان حارب عبدالله سهيل قد غادر الملعب إثر تعرضه للإصابة في الدقيقة 45. وجاءت على إثر لعبة مشتركة مع أحد لاعبي منتخب كازاخستان، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.