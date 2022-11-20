النصر يكسر حاجز الـ 100 نقطة في سلة الوحدة

تخطى فريق السلة في نادي النصر حاجز الـ100 نقطة، خلاله فوزه العريض على ضيفه الوحدة بنتيجة (107-73)، في مباراة جمعت الفريقين أول من أمس، في افتتاح الجولة السابعة والختامية في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة الدوري العام.

وارتقى النصر إلى رصيد 10 نقاط، ودخل في شراكة مؤقتة على صدارة الترتيب العام مع فريقي شباب الأهلي والشارقة اللذين خاضا أمس مباراتهما في ختام الدولة، فيما بقي الوحدة في شراكة مؤقتة مع الوصل على صعيد المركز الخامس بسبع نقاط لكل منهما، ولدى الوصل فرصة لتحسين مركزه بلقائه الظفرة متذيل الترتيب بخمس نقاط.

واستطاع النصر فرض إيقاعه على مجريات لقاء الوحدة، ما مكنه من نيل الأفضلية المطلقة في المراحل الأربع للمباراة بواقع (26-20 و25-15 و28-21 و28-17)، وتحقيق انتصاره العريض بفارق 30 نقطة.