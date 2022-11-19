ذهب 18 قيراط.. كم سعر ساعة محمد صلاح في حفل "غلوب سوكر"؟

خطف النجم المصري محمد صلاح الأضواء خلال حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر 2022" في دبي، الخميس، بعد ظهوره بساعة فاخرة على شاكلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لطالما لفت الأنظار بارتداءه ساعات فاخرة في الحفلات كلما صعد على مسرح أو توج بجائزة فردية.

وذكر موقع البلد نيوز إن ساعة محمد صلاح حملت من ماركة "Audemars Piguet" مصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطا، ويبلغ سعرها من 66500 دولار أمريكي.

يذكر أن محمد صلاح ظفر بجائزة أفضل لاعب من تصويت الجماهير على منصة "تيك توك" متفوقاً على رونالدو خلال حفل "غلوب سوكر فيما فاز قائد ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة بجائزة أفضل لاعب لعام 2022.