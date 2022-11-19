كلباء بطلاً لكأس «سوبر الصالات»

أحرز فريق كلباء كأس السوبر لكرة قدم الصالات بعد فوزه، مساء أول من أمس، على فريق خورفكان (4-3)، بفارق ضربات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي (3-3)، في المباراة التي أقيمت في القاعة الرياضية لنادي البطائح. وتوج رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ونائبه عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، الفريقين بحضور عدد من القيادات الرياضية والمسؤولين وجمهور غفير ملأ مدرجات القاعة الرياضية، حيث سجل أهداف كلباء البرازيلي فليب أوليفيرا، ومواطنه أندري فينيكيوس بالخطأ في مرماه، وأليكس بوتزمان، بينما سجل جميع أهداف خورفكان البرازيلي فينيكيوس ناسسيمنتو (هاتريك). يذكر أن خورفكان تأهل إلى النهائي بعد الفوز على البطائح 4-2، بينما تأهل فريق اتحاد كلباء بعد فوزه في مباراة نصف النهائي على الشارقة بثلاثية نظيفة.