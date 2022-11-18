هاملتون وفيرشتابين يهيمنان على التجارب الحرة لـ"جائزة أبوظبي"

هيمن اليوم السائقان البريطاني لويس هاملتون، والهولندي ماكس فيرشتابين، عبر سيارتهما "مرسيدس" و"ريد بُل" على التجارب الحرة الأولى والثانية، لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، المقررة الأحد على حلبة مرسى ياس بأبوظبي، في ختام بطولة العالم لسباقات "الفورمولا1".

وتقدم بطل العالم السباعي لويس هاملتون ثنائي فريق "مرسيدس" في تسجيل الزمن الأسرع للتجارب الحرة الأولى بالطواف حول الحلبة البالغ طولها 5.28 كيلومتراً، بزمن بلغ دقيقة 25 ثانية و633 جزء من الثانية، متفوقاً بفارق 220 جزء من الثانية عن زميله في الفريق البريطاني جورج راسل، فيما ذهب المركز الثالث لصالح سائق فريق "فيراري" شارل لوكلير، بتسجيل زمن بلغ دقيقة و26 ثانية و888 جزء من الثانية.

وفي التجارب الحرة الثانية التي تقام عصراً في ذات توقيت سباق الاحد، استعاد بطل العالم الحالي الهولندي ماكس فيرشتابين تألقه، بعد أن نجح تحقيق الزمن الأسرع والبالغ دقيقة و25 ثانية و146 جزء من الثانية، متفوقاً بفارق 341 جزء من الثانية عن سائق فريق "مرسيدس" البريطاني جورج راسل، فيما حافظ سائق فريق "فيراري" شارل لوكلير على مركزه الثالث رغم تسجيله لزمن بلغ دقيقة و25 ثانية و599 جزء من الثانية، وتراجع أداء هاملتون في الحصة الثانية من التجارب، ليكتفي بالمركز الرابع بزمن قدره دقيقة و25 ثانية و771 جزء من الثانية.