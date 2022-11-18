العرياني يقتنص الذهبية الثانية في ختام مونديال «الرماية البارالمبية» بالعين

اختتمت أمس، منافسات بطولة العالم للرماية البارالمبية، التي استضافتها مدينة العين، وأقيمت في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بمشاركة 296 لاعباً ولاعبة من 54 دولة، وبتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية. واقتنص بطل الإمارات عبدالله العرياني الميدالية الذهبية الثانية له في البطولة، عندما تمكن من اقتناص المركز الأول في منافسات 50 متر بندقية ساكتون (ناري) وضعية الراقد مختلط فئة SH1. وجاء في المركز الثاني ونال الفضية الدانماركي كاسبار لويسدال محققاً 247.9 نقطة، بينما عاد المركز الثالث والبرونزية إلى الألمانية نتاشا هيلتروب وحققت 226.9 نقطة.

وفي المسابقة نفسها للفرق فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الفريق الألماني المكون من نتاشا هيلتروب وكليف جانكير وبنهارت فيندت، وعادت الفضية إلى الفريق الأوكراني المكون من ايرينا شيتنيك واندريا دوراشينكو ويوري ستوييف، وجاء ثالثاً الفريق الكوري الجنوبي المكون من جيب يونغ شيم وجان جو لي وجن هو بارك.

وفي مسابقة 10 أمتار مسدس هوائي مختلط فئة SH1 (فرق)، فاز بالذهبية الفريق التركي المكون من ايفيت كارجول وايسيجيل بلفنار، ونال الفضية الفريق التركي الثاني المكون من اسيل اوزجان وتايسان كوماس، بينما عادت البرونزية إلى الفريق الكوري الجنوبي الثاني المكون من اي كيون مونغ وكيون سي بارك.

وكشف عبدالله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عن استضافة مدينة العين لكأس العالم للرماية البارالمبية العام المقبل 2023، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ52.

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لاعباً ولاعبة من 54 دولة شاركوا في الحدث.