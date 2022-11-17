أكثر من 200 شخص خضعوا لعمليات في الركبة شاركوا في «تحدّي دبي للياقة»

رحبت «قرية دي بي ورلد في كايت بيتش للياقة» بمجموعة مميزة من المشاركين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي ضمن «تحدي دبي للياقة»، حيث شارك أكثر من 200 شخص ممن خضعوا لجراحات متنوعة في ركبهم في حصة لياقة مخصصة لهم على المنصة الرئيسة، قاعدة «اتصالات من E&».

وينتمي المشاركون إلى مبادرة LET’S WALK AGAIN، التي أطلقها الدكتور عزام خان بالتعاون مع «مستشفى برايم»، بهدف رفع مستوى الوعي حول مرض التهاب مفاصل الركبة، وهو حالة تؤثر في نحو 19% من سكان الإمارات البالغين 45 سنة فما فوق. واجتمع المشاركون الذين تراوح أعمارهم بين 30 و80 عاماً لإظهار التزامهم بالتوعية حول هذا المرض، وكذلك رغبة منهم لإظهار الأثر الإيجابي للنشاط البدني المنتظم في محاربة مرض هشاشة العظام من حيث تقليل الألم، وتحسين الأداء البدني.