الشامسي: العين عاد إلى الدوري بقوة من مباراة الشارقة

أكّد مدير فريق العين لكرة القدم، أحمد الشامسي، أن العين عاد بقوة إلى المنافسة في دوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم، مشيراً إلى روح القتال والجدية التي اتسم بها لاعبو الفريق، خلال مباراتهم الأخيرة أمام الشارقة، التي انتهت بالتعادل 2-2، بعدما كان الفريق متأخراً بهدفين نظيفين حتى قبل نهاية المباراة بدقائق معدودة، لكنه تمكن من تعديل النتيجة، معتبراً أنه مضت حتى الآن 10 جولات على انطلاقة الدوري، وأن هناك 16 جولة متبقية.

ويتأخر العين - خامس ترتيب الدوري - عن شباب الأهلي والوحدة المتصدرين (22 نقطة) بفارق خمس نقاط، وهو ما يعتبره الشامسي بالفارق القليل بإمكان العين تقليصه، على حد تعبيره.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «فترة توقف الدوري فرصة للفريق للاستعدادات للمرحلة المقبلة قبل العودة إلى المنافسة من جديد، وطالما أن العين لديه قيادة في النادي داعمة بشكل كبير للفريق، وأنه يملك رجالاً لديهم الرغبة والتحدي والطموح العالي، فإنه ليس هناك أي شيء صعب بالنسبة لهم، وهذا ما كشفته مباراة الفريق الأخيرة أمام الشارقة، وأن الفريق يسير نحو الأفضل دائماً».

وشدد الشامسي على أن طموح العين يفضل عالياً، وأنه لا يخشى مواجهة أي فريق، كونه يملك نخبة من أفضل اللاعبين.

وعن سرّ التحول المفاجئ للفريق خلال مباراته الأخيرة أمام الشارقة وقلب الطاولة على الشارقة في آخر دقائق المباراة، قال الشامسي: «إن ما حدث من تحول في المباراة يكشف قيمة فريق العين، الذي يعد من الفرق الكبيرة ولا يستسلم ولا يرمي المنديل بسهولة»، مشدداً على أنه طالما أن العين يملك لاعبين ومدرباً بهذه القيمة العالية وجمهوراً داعماً له بقوة، فإنه لن يستسلم بسهولة.

ورأى الشامسي أنه رغم النقطة التي حققها العين أمام الشارقة، فإنها تعد ثمينة، لكن في المقابل فإن هناك أموراً إيجابية كثيرة حققها الفريق من خلال هذه المباراة، من بينها عودة الروح وعودة الفريق والقدرة على تغيير النتيجة في أي لحظة من عمر المباراة، وهناك فرق يمكن أن ترمي المنديل وتستسلم.

وأضاف الشامسي: «تعادل العين أمام الشارقة على ملعب الأخير وفي مثل هذه الظروف، يعد مكسباً للفريق العيناوي»، مشيراً إلى أن نصائحهم دائماً للاعبي الفريق هي مواصلة اللعب حتى نهاية صافرة الحكم، مشدداً على أنه في عالم كرة القدم دائماً أنه لابد أن يكون لدى اللاعب إصرار، وأن يقاتل ويعطي حتى آخر دقيقة.

وعن برنامج إعداد الفريق خلال فترة توقف الدوري، قال الشامسي: «إن العين سيستمر على برنامج الإعداد نفسه، من خلال التمارين اليومية في مدينة العين»، مشيراً إلى أن «الفريق سيخوض مباريات ودية، لكنهم بانتظار تحديد تواريخ بداية مباريات دور الـ32 في كأس رئيس الدولة».

• 16 جولة متبقية على دوري أدنوك للمحترفين.