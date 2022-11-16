أرواباريانا: طلبي عدم اللعب بعنف مع ميسي مجرد مزحة

أكد مدرب المنتخب الوطني، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا أن «الأبيض» سيخوض مباراة قوية وصعبة أمام الأرجنتين، لافتاً إلى أنه طلب من اللاعبين الاستمتاع بالمباراة وتقديم كل ما لديهم والاستفادة من مواجهة «التانغو»، بينما أشار إلى أنه عندما تحدث حول طلبه من لاعبي «الأبيض» بعدم اللعب بعنف ضد النجم ليونيل ميسي بأن ذلك كان مجرد مزحة.

وقال في مؤتمر صحافي: «أعرف تماماً أهمية كأس العالم بالنسبة لجمهور الأرجنتين، وفي الوقت نفسه يعلم الجميع بأن تحقيق هذا الحلم لن يكون سهلاً».

وأضاف: «الأرجنتين تضم مجموعة رائعة من اللاعبين، وتعد من المنتخبات المرشحة للفوز باللقب».

ورداً على سؤال حول طلبه من لاعبي منتخب الإمارات عدم اللعب بعنف مع النجم ليونيل ميسي، قال: «هذه كانت مزحة تحدثت بها مع بعض الإعلاميين أصدقائي الذين تجمعني بهم علاقة منذ فترة طويلة، وبشكل عام نحن نحترم جميع اللاعبين ونحرص على سلامة الجميع».

وتابع: «ستكون أفضل تجربة بالنسبة لنا ونرغب أن نحقق الفوز، ولكن أستطيع القول إنها مباراة قوية جميلة وأن نستفيد من هذه المباراة بما يساعدنا في المرحلة المقبلة التي سنخوض خلالها العديد من الاستحقاقات المهمة أبرزها كأس الخليج».

وأشار إلى أنه سيتابع مباريات «التانغو» في المونديال، وقال: «سأكون مشجعاً لمنتخب الأرجنتين بالتأكيد في كأس العالم وأتمنى أن يحقق الفريق اللقب، لأن ذلك سيكون شيئاً عظيماً».

وتحدث عن أبرز ما تحدث به للاعبي «الأبيض» قبل خوض اللقاء، وقال: «أطلب من لاعبي المنتخب الوطني أن يكونوا حذرين وأن يخوضوا المباراة بكل جدية وحذر، إذ إن المباراة رائعة وفرصة جيدة للاعبين أن يخوضوا مباراة بهذه القوة أمام أحد أبرز المنتخبات في المونديال».

وأشار إلى أن خوض مباراة أمام منتخب قوي مثل الأرجنتين سيساعد اللاعبين بشأن التعرف على طرق لعب جديدة، مشدداً على أن «الأبيض» يضم تشكيلة رائعة من اللاعبين، مبيناً أن القائمة تضم لاعبين شباباً إلى جانب لاعبي الخبرة ما يجعل المنتخب يضم مجموعة قادرة على تقديم عروض وتحقيق نتائج جيدة في الفترة المقبلة.