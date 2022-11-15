الجرمن: عجمان أضاف الكثير للدوري.. ومازال لديه الكثير

شدد رئيس مجلس إدارة نادي عجمان خليفة الجرمن، على أن فريقه مازال لديه الكثير ليقدمه الموسم الجاري، على الرغم من حالة الرضا داخل مجلس الإدارة على ما قدمه «البرتقالي» حتى الآن في الجولات الـ10 الماضية من دوري أدنوك للمحترفين.

ويحتل عجمان المركز السابع على سلم الترتيب برصيد 17 نقطة، متساوياً مع العين والجزيرة صاحبي المركزين الخامس والسادس بالعدد نفسه من النقاط.

وقال الجرمن لـ«الإمارات اليوم»: «نؤمن كثيراً بفريقنا والإمكانات الموجودة لديه سواء من لاعبين أو جهازين فني وإداري ونحن على ثقة بأن الفريق سيمضي لما هو أفضل مما ظهر عليه في المباريات الماضية».

ورفض رئيس مجلس إدارة نادي عجمان الكشف عن أهداف «البرتقالي» من الموسم الجاري، وقال: «اللاعبون والجهاز الفني يعلمون جيداً ما ينبغي عليهم فعله في هذا الموسم».

وأضاف: «هدفنا الأكبر أن يكون عجمان إضافة مهمة للدوري، وأعتقد أنه من مكاسب هذا الموسم لدوري أدنوك للمحترفين، أن هناك أندية حققت الإضافة المطلوبة للمسابقة، ومن بينهم عجمان واتحاد كلباء وبني ياس وخورفكان، كلما تحسن مستوى الفرق ازدادت المسابقة قوة وإثارة».

وعن أسباب غضب عجمان من التحكيم وهل تأثرت نتائجه ببعض قرارات الصافرة، قال الجرمن: «أود في البداية التأكيد على أمر مهم جداً وهو أن نادي عجمان سيبقى طول الوقت داعماً للحكم المواطن والصافرة المحلية، وردة الفعل التي أظهرها النادي بعد مباراة الوصل كانت طبيعية لسلسة من الأخطاء التي تعرض لها البرتقالي».

وأضاف: «نحن نقر بأن هناك قوانين في كرة القدم لا يعلمها إلا الحكام، دون غيرهم من باقي منظومة كرة القدم وأيضاً من الجماهير والإعلام، لكن أن يحدث خطأ من صافرة لأمر واضح للجميع ليس بحاجة لتأويلات القانون، فهذا ما يُثير التحفظ والدهشة».

وختم: «هناك مكافآت للاعبين بعد الفوز على كلباء وفق للائحة فالإدارة لا تتأخر عن الفريق بالمكافآت أو ما يحتاجه من دعم معنوي أو مادي».