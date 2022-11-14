كوريا تواصل حصد الذهب في بطولة العالم للرماية البارالمبية بالعين

تتواصل منافسات بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022 بمدينة العين التي تحتضنها إمارة أبوظبي للمرة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نادي العين الفروسية وللرماية والغولف حتى 18 نوفمبر بمشاركة 296 لاعب ولاعبة من 54 دولة من تنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية

واقيمت اليوم مسابقة 10 متر بندقية هوائية وضعية الراقد مختلط فرق وفردي فئة SH2، وأسفرت في مسابقة الفرق عن فوز الفريق الكوري الجنوبي المكون من كيون بارك سي واي كيونج مون جن جان كيم بالمركز الأول والميدالية الذهبية محققاً 1592.21 نقطة، والمركز الثاني والميدالية الفضية كانت من نصيب الفريق الهندي المكون من سنجاهارج ومانيش ناروال ودبندر سنجا محققاً 1579.13 نقطة، بينما المركز الثالث والميدالية البرونزية كانت للفريق التركي المكون من ايفيت كاراجول وايسيجول بليفانرال ومراد اوجوز محققاً 1574.23 نقطة.

في نفس المسابقة للفردي فاز بالمركز ألأول والميدالية الذهبية المقدونية اوليفيرا ناكوفاسكبيكوفا محققة 216.5 نقطة، بينما المركز الثاني والميدالية الفضية كانت للأوكراني اوليكس دانيسوك الذي حقق 215.3 نقطة، والمركز الثالث والميدالية البرونزية جاءت للتركي ايفيت كاراجول الذي حقق 193.5 نقطة

وفي مسابقة 50 متر مسدس ساكتون( ناري ) مختلط فرق وفردي فئة SH1 ، في الفرق فاز بالمركز الأول الميدالية الذهبية الفريق البريطاني المكون من تيم جيفري وريان كوكبل وجيمس بفيس محققاً 1907,2 نقطة، وجاء في المركز الثاني والميدالية و الفضية الفريق التايلاندي المكون من اونسن شاشيشمان وتانونج شانمان وليتيبات مانيجاك محققاً 1904 نقطة، بينما المركز الثالث والميدالية البرونزية كانت للفريق الكوري الجنوبي المكون من تشي لوجا لي دون جل كيم وسن جو بارك محققاً 1902,4 نقطة.

وفي فردي المسابقة فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الأوكراني فاسيل كوفاتشوك محققاً 254.6 نقطة، بينما فاز بالمركز الثاني والميدالية الفضية الهندي بولو ترياناتو محققاً 252,9 نقطة ، بينما فاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية السلوفاني جورازد تريسك فرانشيك محققاً 232,6 نقطة