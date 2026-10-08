إنجاز إماراتي جديد.. مخترعان واعدان على منصة التكريم الخليجي

في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الإمارات في دعم وتمكين الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، احتفى مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أول من أمس، بالمخترعين الإماراتيين، سلطان الزرعوني ومايد المري، خلال حفل تكريم المخترعين الخليجيين الذي نُظِّم أول من أمس في البحرين.

وتم تكريم مخترعي نادي الإمارات العلمي، الزرعوني والمري، تقديراً لإنجازاتهما العلمية وابتكاراتهما التي حصدت عدداً من الجوائز والميداليات في المعارض والمسابقات العلمية والهندسية على المستويين الإقليمي والدولي، إذ اخترع الزرعوني نظاماً هجيناً متطوراً لمكافحة الحرائق، والمري «كبسولة النجاة من الأعاصير وموجات التسونامي».

ويُعد سلطان الزرعوني من الشباب الإماراتيين الذين حققوا حضوراً متميزاً في المنافسات العلمية الدولية، إذ توج بالميدالية الذهبية في المعرض الدولي الـ15 للاختراعات في الشرق الأوسط بالكويت عام 2025، كما حصل على المركز الأول في جائزة العويس للإبداع العلمي 2024 عن ابتكار نظام الري عن بُعد، كما حصد جوائز وميداليات في مسابقات دولية للعلوم والهندسة.

أما مايد المري فقد واصل مسيرته في الابتكار محققاً الميدالية الفضية، في عام 2026، عن كبسولة النجاة من الأعاصير وموجات التسونامي، بعد حصوله على الميدالية الذهبية عام 2024 عن ابتكار نظام لإدارة حاويات النفايات باستخدام إنترنت الأشياء، إلى جانب الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للهندسة والطاقة والعلوم والفنون في تركيا عام 2023 عن الابتكار ذاته.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، بلال البدور، إن رعاية الشباب الإماراتيين وتمكينهم في مجالات العلم والمعرفة والابتكار يأتيان في صميم رسالة ندوة الثقافة والعلوم، مشيراً إلى حرصها على توفير بيئة داعمة ومحفزة للمواهب الوطنية، وتشجيعهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى ابتكارات ومشاريع نوعية قادرة على المنافسة والحضور في المحافل الإقليمية والدولية.

وأضاف أن التكريم الجديد يجسّد ما يتمتع به الشباب الإماراتي من قدرات علمية وإبداعية، ويعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه المخترعون الإماراتيون في المحافل الخليجية والدولية، واصفاً ما يحققه منتسبو نادي الإمارات العلمي من إنجازات بأنه مصدر فخر واعتزاز، ويؤكد أهمية مواصلة الاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة، وتوفير الدعم والرعاية التي تمكنها من الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية وصناعة مستقبل قائم على العلم والابتكار.

من جانبه، أكد رئيس نادي الإمارات العلمي، الدكتور عيسى البستكي، أن الإنجازات التي يحققها الشباب الإماراتيون في المحافل العلمية الدولية تعكس ما يمتلكونه من قدرات إبداعية وعلمية تؤهلهم للمنافسة وصناعة حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.

بلال البدور:

• التكريم الجديد يجسّد ما يتمتع به الشباب الإماراتي من قدرات علمية وإبداعية.

الدكتور عيسى البستكي:

• إنجازات الشباب الإماراتيين في المحافل العلمية تعكس ما يمتلكونه من قدرات.