مشاهدة ميسي في أبوظبي متاحة للجمهور عند السادسة مساءً

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، يوم بعد غدٍ، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي مباراة ودية أمام الأرجنتين بكامل نجومها، وعلى رأسهم ليونيل ميسي.

وذكر بيان صحافي أن «تذاكر المباراة نفدت بالكامل في أقل من 24 ساعة، وأن الفرصة لازالت متوافرة لحضور جلسة تدريب مفتوحة للمنتخب الأرجنتيني، الذي لم يتعرّض لأي خسارة خلال 35 مباراة متتالية، في استاد آل نهيان بأبوظبي اليوم».

وينطلق مران المنتخب الأرجنتيني عند الساعة السادسة من مساء اليوم.

فيما يعقد المؤتمر الصحافي غداً عند الساعة 4:45 في استاد محمد بن زايد، علماً أن منتخب الأرجنتين سيلعب في مونديال 2022 ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

وكان الفوج الأول لبعثة منتخب الأرجنتين قد وصل الخميس الماضي، بقيادة رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا

ودشن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمس، بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي معسكره الداخلي، تحضيراً للقاء منتخبي الأرجنتين وكازاخستان ودياً يومي 16 و19 الجاري، ضمن استعداداته لبطولة كأس الخليج العربي، المقررة في مدينة البصرة العراقية خلال الفترة من السادس إلى 19 يناير 2023. من جانبه، قال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني: «ندرك الأهمية التي تحظى بها بطولة كأس العالم لكرة القدم في العديد من الدول، خصوصاً في دولة مثل الأرجنتين، لذا يشرفنا اختيار المنتخب الأرجنتيني أبوظبي لاستضافة الاستعدادات النهائية، ما يسلط الضوء على الثقة العالمية المتزايدة التي تحظى بها أبوظبي، من خلال توفير بيئة رياضية بمستويات عالمية تشجع على الازدهار، كما يسرنا أن نرحب بواحد من أشهر المنتخبات في عالم كرة القدم».

وأضاف العواني: «لطالما أثبتت أبوظبي قدرتها على استضافة البطولات الرياضية الكبرى، بما في ذلك كأس العالم للأندية ومنافسات (يو إف سي فايت نايت)، وغيرها الكثير من أهم الفعاليات الرياضية الدولية، حيث باتت تتمتع بمستوى عالٍ من الثقة بين الأوساط المعنية في العالم، ويسرنا حضور فريق الأرجنتين إلى أبوظبي للمرة الأولى، ما يؤكد الدور المهم الذي تلعبه الإمارة في قطاع الرياضة العالمية».