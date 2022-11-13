حتا في صدارة دوري الدرجة الأولى رغم التعادل مع الحمرية

فاز فريق التعاون على مضيفه فريق الإمارات (الصقور) بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في استاد الإمارات في رأس الخيمة ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الدرجة الأولى وهي ثاني خسارة للصقور على التوالي.

وسجل هدفي التعاون البرازيلي كارلوس البرتو 18، والمغربي وسيم جفلة 69.

بينما سجل لصالح الصقور البرازيلي ليثيري سيلفا (90+3).

واصبح رصيد التعاون 14 نقطة في المركز العاشر، فيما لدى فريق الإمارات 15 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة ثانية فاز الفجيرة على بينونة بهدف نظيف سجله خالد حسين 76

ليصبح رصيد الفجيرة تسع نقاط في المركز الرابع عشر، بينما رصيد بينونة ست نقاط في المركز قبل الاخير.

وتعادل حتا مع ضيفه الحمرية بدون أهداف، وليصبح رصيد حتا 20 نقطة في المركز الأول، بينما الحمرية 18 نقطة في المركز الرابع.

وتعادل فريقا «جلف إف سي» والجزيرة الحمراء بهدف لمثله في المباراة التي اقيمت في ملعب النادي العربي حيث سجل لفريق «جلف إف سي» البرازيلي انطونيو كارلوس 50، بينما سجل للجزيرة الحمراء الأرجنتيني كوردوبا 67، وبات رصيد «جلف إف سي» 10 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما رصيد الجزيرة الحمراء 18 نقطة في المركز الثالث.