عجمان يؤكد تفوقه على كلباء بـ «العربي»

حقق عجمان، أغلى فوز له هذا الموسم على حساب اتحاد كلباء، أمس، على استاد راشد بن سعيد ضمن الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وسجل التونسي فراس بالعربي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+4، ليرفع رصيد فريقه للنقطة 17، متفوقاً على «النمور» الذي احتفظ بالرصيده نفسه الذي دخل به قبل المباراة بـ17 نقطة، ويتراجع للمركز السابع، فيما صعد «البرتقالي» للمركز السادس.

وأظهر الفريقان احتراماً لبعضهما في البداية، مما جعل اللعب ينحصر في وسط الميدان خلال الدقائق الـ15 الأولى مع بعض الأفضلية لـ«البرتقالي» على صعيد الاستحواذ.

وبدأت خطورة عجمان تظهر تدريجياً وتحديداً مع الدقيقة 20، عندما هدد وليد أزارو مرمى الحارس عيسى أحمد عبر ضربة رأس أبعدها لاعب الوسط فيليب كيس قبل أن تتجاوز الكرة خط المرمى.

وكانت الفرصة الأبرز في الشوط الأول لمصلحة عجمان، من انفراد صريح للاعبه فراس بالعربي، ولكن الحارس تألق في إبعاد الكرة على مرتين.

وجاءت بداية الحصة الثانية مشابهة لما كانت عليه في سابقتها، مع تحسن نسبي للنمور، لكن حضورهم أمام مرمى عجمان، لم يكن بالشكل المؤثر الذي هدد مرمى علي الحوسني.

وأهدر علي مدن انفراداً صريحاً بمرمى كلباء لتطول الكرة عليه وسط المطالبة بضربة جزاء، لكن تقنية الفيديو أكدت عدم تعرض اللاعب البحريني للعرقلة، وبينما كانت المباراة تتجه للتعادل تمكن فراس بالعربي من خطف هدف الفوز من متابعة لرأسية وليد أزارو (90+4).