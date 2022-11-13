دراج شباب الأهلي بطل «بايك أبوظبي».. والشعفار «أول الفرق»

فاز فريق الشعفار بالمركز الأول على مستوى فرق الرجال في سباق «بايك أبوظبي جران فوندو»، الذي أقيم برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة أكثر من 800 دراج ودراجة.

وجاء فريق نادي شباب الأهلي في المركز الثاني، واحتل المركز الثالث فريق نادي أبوظبي للدراجات، أما فريق شرطة دبي فتصدر فرق السيدات، وجاء ثانياً فريق ووش، وثالثاً فريق سايكل زون.

وعلى الصعيد الفردي، حقق السلوفيني جريج بول، دراج فريق نادي شباب الأهلي، المركز الأول، بعد أن قطع مسافة الـ150 كم بزمن قدره 3:33:32 ساعات، ليفوز بجائزة مالية قدرها 300 ألف درهم، وجاء في المركز الثاني المغربي اسعيد البلواشي، وثالثاً البحريني يحيى الدين خليفة، فيما تمكنت الليتوانية أوليفيا باليسيتي، من فريق شرطة دبي، من تحقيق المركز الأول، بعد أن قطعت المسافة نفسها بزمن قدره 3:44:47 ساعات، لتفوز بجائزة مالية قدرها 300 ألف درهم، فيما جاءت الكازاخية مخبت أومتزهانوفا من الفريق نفسه في المركز الثاني، واحتلت المصرية ابتسام زايد من الفريق نفسه أيضاً المركز الثالث.

وانطلق السباق المجتمعي الأشهر عالمياً في تمام الساعة السادسة صباحاً من أمام بوابة الشرق مول، ليمر بالعديد من المعالم على الطريق الذي يربط أبوظبي بالعين، من خلال منطقة سويحان التي تشتهر بكثرة المزارع، إضافة إلى كثبانها الرملية الساحرة، وصولاً إلى مسار العين للدراجات الهوائية، ولمسافة 150 كم، وبمجموع جوائز وصل إلى مليوني درهم.