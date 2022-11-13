«راعب» بشعار «شادويل» بطلاً للشوط الرئيس في ثاني سباقات موسم «ميدان»

توّج الجواد «راعب» بشعار «شادويل»، وإشراف المدرب مصبح المهيري، بطلاً للشوط الرئيس في ثاني سباقات الموسم الجديد لمضمار ميدان، الذي نظمه نادي دبي لسباق الخيل، أول من أمس، وأقيمت أشواطه السبعة - التي جرت على المسارات الرملية - برعاية شركة «نخيل»، بإجمالي جوائز بلغ 637 ألفاً و500 درهم، ونافس على ألقابها 67 من صفوة الجياد المحلية والدولية.

وشهد السباق انتزاع الجواد «إيه إف العجاج» لمالكه خالد النابودة، وإشراف المدرب إرنست أورتيل، لقب أولى بطولات السباقات الفئوية (ذات التصنيف الرفيع) للموسم الجديد، حين توّج الجواد البالغ من العمر خمس سنوات بلقب بطولة «بني ياس» المخصصة للجياد العربية لفئة «جروب 2»، وجرت في الشوط الافتتاحي لمسافة 1400 متر، بجوائز بلغت 97 ألفاً و500 درهم.

وحفل السباق بتألق المدربين مصبح المهيري، ودووغ واطسون، بتتويج الجياد التي يشرفان عليها بأربعة من أصل الأشواط السبعة التي جرى عليها السباق (لقبان لكل مدرب)، إذ بجانب الشوط الرئيس، نجح المدرب مصبح المهيري في إكمال ثنائية الفوز، بتتويج الجواد «فولسهود» لحمد علي الحمرور، وقيادة الفارس أدري دي فريز، بطلاً في الشوط السابع والختامي المخصص لخيول فئة «هانديكاب» لمسافة 1600 متر، بجوائز بلغت 87 ألفاً و500 درهم.

وجاءت ثنائية المدرب واطسون بفوز المهرة «عواصف» لإسطبلات الراشد، وقيادة الفارس باتريك دوباس، في الشوط الثاني المخصص للمهرات عمر سنتين لمسافة 1200 متر، وبلغت جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، واتبع بتفوق المهر «قريب» لناصر عسكر وقيادة الفارس تاغ أوشيه، على منافسيه نحو الانتصار في الشوط السادس الذي بلغت جوائزه 95 ألف درهم، وخصص لخيول فئة «هانديكاب» لمسافة 1900 متر.

ونجح الفارس أنطونيو فريزو في قيادة الجواد «راعب» في الشوط الخامس والرئيس «نخيل» البالغ جوائزه 105 ألف درهم، للبقاء على مقربة من كوكبة خيول المقدمة خلال المراحل الأولى، قبل إطلاق العنان للجواد في 200 متر الأخيرة، والقبض على الصدارة بزمن بلغ دقيقة و24 ثانية وجزئين من الثانية، بفارق 3.5 أطوال عن الجواد «إيلاند رول» لمحمد السبوسي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، وقيادة الفارس راي داوسون، وجاء ثالثاً الجواد «سيلتيك برنس» لنقابة بورسلي للسباقات، بإشراف راشد بورسلي وقيادة ريتشارد مولن.

وفي أولى البطولات الفئوية (ذات التصنيف الرفيع)، استطاع الفارس تاغ أوشيه، قيادة الجواد «إيه إف العجاج» إلى انتزاع فوز مستحق في بطولة «بني ياس» وقطع مسار الشوط الافتتاحي بزمن دقيقة و32 ثانية و37 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق الطول عن الجواد «ند الشبا» للبشير الحراري، وإشراف المدرب أحمد الشميلي، وقيادة الفارس جيان أوفيرمير.

وفي بقية النتائج، أكد المهر «لونغ كيس» لمربط «جوارا ديل سور» بإشراف المدرب القادم من الأوروغواي أنطونيو سنترا، التوقعات، بعد تتويجه بقيادة الفارس جوزيه داسيلفا، بلقب الشوط الثالث الذي امتد لمسافة 1400 متر رملي، وبلغت جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، قبل أن يهدي الجواد «رنان» شعار «آر آر آر» للسباقات، وإشراف المدرب بوبات سيمار، وقيادة الفارس تاج أوشيه، لقب الشوط الرابع المخصص لخيول فئة «هانديكاب» لمسافة 1200 متر رملي، بجوائز بلغت 87 ألفاً و500 درهم.