«كأس الإمارات» حائرة بين «يد» الشارقة والجزيرة اليوم

يحلّ فريقا اليد في ناديي الشارقة والجزيرة، في الرابعة والنصف من عصر اليوم، ضيفين على صالة الشيخ راشد بن حمدان في نادي النصر، في نهائي «كأس الإمارات» ثانية مسابقات الموسم الجديد، في مباراة يطلبها «الملك» بشعار النجمة الخامسة، و«فخر أبوظبي» لإضافة اللقب الرابع له في البطولة.

وجاء تأهل الفريقين إلى النهائي بتخطيهما بنجاح عقبة الدور نصف النهائي، بفوز الجزيرة على حامل لقب النسخة الأخيرة شباب الأهلي بواقع (22-21)، والشارقة على النصر بنتيجة (31-27).

ويطمح الشارقة إلى العودة من صالة النصر بلقبه الثاني للموسم الحالي، عقب تتويجه الشهر الماضي بكأس «السوبر الإماراتي»، ما يضمن لـ«الملك» إضافة لقبه الخامس في «كأس الإمارات» بعد تتويجه باللقب أعوام 2009 و2017 و2018 و2019.

يذكر أن فريق اليد في نادي شباب الأهلي هو حامل الرقم القياسي لأكثر الأندية تتويجاً بلقب «كأس الإمارات»، برصيد ستة ألقاب حققها «فرسان اليد» أعوام 2011 و2013 و2014 و2015 و2016، وآخرها في 2021، فيما يحتل الشارقة المرتبة الثانية برصيد أربعة ألقاب، ويتشارك الجزيرة مع العين في المرتبة الثالثة برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهما، مع العلم أن ألقاب «الزعيم العيناوي» جاءت أعوام 2007 و2012 و2020.