دوري الدرجة الأولى.. فوز العربي والذيد وتعادل العروبة مع مسافي

فاز فريق العربي على فريق الرمس بهدفين نظيفين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الدرجة الاولى سجلها العماني فارس الجابري في الدقيقة الأولى للمباراة بينما سجل المالي موسى كول في الدقيقة 47 ليصبح رصيد العربي 14 في المركز التاسع، بينما الرمس 9 في المركز 12.

وفاز الذيد على مضيفه فرسان هسبانيا بهدف مقابل لاشيء، وأصبح رصيد الذيد 14 نقطة في المركز السابع بينما فرسان هسبانيا 6 نقاط في المركز الأخير حيث سجل هدف الذيد محمد ابراهيم في الدقيقة السادسة.

وتعادل العروبة في ملعبه مع ضيفه مسافي بهدفين لكل منهما ليصبح رصيد مسافي 15 نقطة في المركز السادس بينما رصيد العروبة 11 نقطة في المركز العاشر.

وسجل هدفي العروبة الصربي فيليب (65,76) وهدفي مسافي الكاميروني اوبيكو (90+4) والمغربي حمزة الصنهاجي (90+9).