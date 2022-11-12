"فيلانا" يهدي "غودولفين" لقب "ذا هانتر" الأسترالي

توج المهر "فيلانا" بشعار "غودولفين" وإشراف المدرب جميس كمنغز، بطلاً في سباق "ذا هانتر" البالغ جوائزه مليون دولار، الذي جرى اليوم، على مضمار "نيوكاسل" الأسترالي العريق، وامتد لمسافة 1300 متر عشبي. وأضاف "فيلانا" البالغ من العمر أربعة سنوات، الانتصار السادس في مسيرته بعالم السباقات المقتصرة على 10 مشاركات.

ونجح الفارس ناش رويلر، كيفية قيادة "فيلانا" للبقاء على مقربة من خيول المقدمة خلال المراحل الأولى للسباق، قبل إطلاق العنان له في 300 متر الأخيرة من عمر السباق، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و17 ثانية و45 جزء من الثانية، متفوقاً بفارق "الرقبة" عن صاحب المركز الثاني الجواد الأسترالي "إن ذا كونغو" بإشراف المدربين جاني ووتر هاوس وأدريان بوت، بقيادة الفارس تيموثي كلارك، قبل أن تواصل خيول "غودولفين" تألقها بذهاب المركز الثالث للجواد "غرافيا" بإشراف ذات المدرب كمنغز وقيادة الفارس تايلر شيلر.