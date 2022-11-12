عجمان يُكرّم الطفل علي قبل سفره للعلاج من «ورم في المخ»

كرّم نادي عجمان واحداً من أصغر مُشجعيه قبل سفره إلى أميركا الأسبوع المقبل، لبدء رحلة علاج في أحد المستشفيات هناك، لإصابته بـ«ورم في المخ»، وأهدت إدارة النادي المُشجع علي محمد المندوس (11 سنة)، قميص النادي موقعاً عليه من لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني، في بادرة لتقديم الدعم المعنوي له قبل بدء رحلة العلاج.

وقال محمد المندوس، والد الطفل علي، لـ«الإمارات اليوم»، إن إدارة النادي اتصلت به، وطلبت منه حضور مران الفريق الأول برفقة نجله، وكانت المفاجأة في التكريم الجماعي الذي حظي به علي.

وأضاف: «منذ رفع القيود عن حضور المشجعين للمباريات، وابني علي لم يغب عن أي مباراة للبرتقالي هذا الموسم، سواء داخل النادي أو خارجه، وهو يرتبط بصداقات مع بعض اللاعبين، وأبرزهم التونسي فراس بالعربي، ودائماً ما يتحدثا قبل أي مباراة لعجمان في الدوري، وفي كثير من الأحيان كان يتوقع علي أن يُسجل فراس بالعربي، وهو ما كان يحدث بالفعل».

وأوضح: «أغلب اللاعبين، وخصوصاً فراس بالعربي، لم يكونوا على علم بالحالة المرضية التي كان عليها نجلي، لكنه كان يحضر للنادي كمُشجع عادي تعلق حبه بالبرتقالي، بسبب جدّه الذي كان من رواد مشجعي عجمان، وزرع في أبنائه وأحفاده حب هذا الكيان».

وتابع: «أشكر إدارة نادي عجمان ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، على هذه اللفتة الإنسانية التي تعكس تماسك وتلاحم أفراد مجتمعنا مع بعضهم بعضاً، وأشكر قبل كل هؤلاء الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، الذي كان على تواصل معي لتقديم كل أشكال الدعم المطلوب قبل سفر علي لبدء رحلة العلاج، وهيئة الصحة في أبوظبي، التي غطت رحلة علاج ابني كاملة».

وأكمل المندوس: «أبلغ علي اللاعبين بأنه سيكون في المدرجات اليوم، لتشجيع الفريق في مباراته ضد اتحاد كلباء في الجولة الـ10 وقبل يومين من سفره إلى أميركا، لدعم الفريق من أجل تحقيق الانتصار قبل توقف الدوري».

من جهته، قال مدير فريق عجمان محمد حسين، «إن تكريم علي محمد المندوس، هو أقل ما يمكن أن يقدمه النادي لتلك الحالة الإنسانية، ولعائلة قدمت الكثير من جهدها وحبها للنادي على مدار سنوات طويلة».

علي يرتبط بصداقات مع بعض اللاعبين أبرزهم فراس بالعربي.