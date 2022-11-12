لقب «الحصان الأسود».. سباق بفارق أنف بين كلباء وعجمان

يستقبل عجمان نظيره اتحاد كلباء في مواجهة «ملتهبة» بين الفريقين الملقبين بـ«الحصان الأسود»، وذلك في الساعة 16:45 ضمن المرحلة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين. واكتسب عجمان وكلباء شخصيتهما هذا الموسم، من مدربيهما الصربي غوران، والإيراني فرهاد مجيدي، فانعكس ذلك بشكل واضح على أدائهما بالملعب. ويتسم أداء لاعبي عجمان بالهدوء، واستطاع هذا الموسم في أن يحرج الكبار، خصوصاً الجزيرة بفوزه عليه في أبوظبي، وتعادل مع العين «بطل الدوري»، وخسر من الشارقة المرشح الأول لبطولة الدوري في الدقائق الأخيرة.

وربما يكون عجمان، قد فقد هذه الميزة في المباراة الماضية أمام الوصل، التي تعرض فيها للخسارة بصعوبة من الوصل 1-2، إذ طُرد لاعبه محمد إسماعيل بعد 30 دقيقة فقط من بداية المباراة واحتسب الحكم محمد الهرمودي عليه ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ما جعل هناك حالة غضب ضد التحكيم.

ويهم «البرتقالي» أن يحصد نقاط مباراته ضد كلباء للتقدم خطوة نحو مقدمة جدول الترتيب بعد أن تراجع للمركز الثامن برصيد 14 نقطة.

ونجح فرهاد مجيدي في أن يضع بصمته على اتحاد كلباء، إذ يمضي كلباء في الدوري بصورة هي الأفضل له في المحترفين.