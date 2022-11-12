الوصل يطلب «البقاء في الصورة» أمام بني ياس

يحل الوصل ضيفاً ثقيلاً على بني ياس في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين الساعة 4:45 عصراً على استاد بني ياس في الشامخة، إذ يمتلك «الإمبراطور» في رصيده 18 نقطة بينما لدى «السماوي» 11 نقطة في رصيده.

ويسعى بني ياس إلى العودة إلى انتصاراته التي توقفت في الجولة الماضية بخسارته أمام اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف، بعدما كانت نتائج الفريق قد تحسنت وحقق الفوز في مباراتين بالجولتين السابعة والثامنة على كل من دبا الفجيرة والظفرة، ليبتعد عن الفرق التي تصارع الهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

ويدخل «السماوي» اللقاء بصفوف مكتملة بعدما خلت قائمة الفريق من الإصابات، إذ يركّز المدرب الروماني دانييل إيسيلا على رقابة أبرز نجوم الوصل، وهم فابيو ليما وتوماس شانكالاي وعلي صالح، وأن يستفيد بني ياس من خوض اللقاء على ملعبه وأن يحقق الفريق فوزه الرابع في الدوري بالموسم الجاري.

في المقابل، يخوض الوصل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما تجاوز خسارته أمام الجزيرة في الجولة الثامنة، وحقق فوزاً صعباً في الجولة الماضية على البطائح بهدفين مقابل هدف بفضل ركلة جزاء أحرزها فابيو ليما في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

ويأمل «الإمبراطور» أن يحقق الفوز حتى يبقى في «الصورة» ودائرة المنافسة على مراكز الصدارة، وذلك قبل توقف الدوري لإقامة منافسات كأس العالم 2022.