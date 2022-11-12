شباب الأهلي يهزم «العميد».. ويتصدر بـ 22 نقطة

واصل شباب الأهلي انتصاراته بتغلبه أمس، على ضيفه النصر بثلاثة أهداف دون ردّ، في افتتاح الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، ليحقق «فرسان دبي» فوزه الخامس توالياً، ويرفع رصيده إلى 22 نقطة ويعتلي صدارة الدوري بفارق المواجهات عن الوحدة بـ22 نقطة أيضا، بينما تلقى «العميد» خسارته الرابعة توالياً، وتوقف رصيده عند ست نقاط في المركز الـ12.

وشهد الشوط الأول تفوق النصر في الاستحواذ بنسبة 57%، مقابل 43% لشباب الأهلي، لكن «فرسان دبي» تفوق في الجوانب كافة خصوصاً على مستوى الهجوم، إذ سدد لاعبوه ثماني كرات على مرمى أحمد شامبيه وجاءت ثلاث كرات باتجاه المرمى وحصل الفريق على أربع ركلات ركنية، بينما لم يسدد «العميد» أي كرة باتجاه مرمى حسن حمزة رغم محاولاته الأربع طوال الشوط. وسجل شباب الأهلي هدفه الأول عن طريق تسديدة بمهارة من البرازيلي خيسوس بعد تمريرة من زميله الأرجنتيني كارتابيا (21). وحاول النصر في الشوط الثاني تدارك الموقف دون جدوى، حيث سعى للتعادل وسط تألق حارس مرمى شباب الأهلي حسن حمزة في التصدي لفرصة خطرة من كرة لعبها الغامبي ديمبو برأسه وأبعدها حمزة إلى ركنية (49). ورغم ضغط «العميد»، إلا أن شباب الأهلي عزز النتيجة، وتمكن كارتابيا من إضافة هدفين في الدقيقتين 85 و90، بمهارة كبيرة، لتنتهي المباراة بفوز كبير لشباب الأهلي.