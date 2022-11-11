«النصر المتجدد» يقلق شباب الأهلي

يخوض شباب الأهلي مواجهة صعبة عندما يستضيف النصر في افتتاح الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين اليوم الساعة 16:45 عصراً، على استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي، إذ يقود المدرب الكرواتي توميتش «العميد» للمرة الأولى، عقب تعيينه بدلاً من الألماني فينك ليقود النصر حتى نهاية الموسم.

ويشترك «فرسان دبي» في صدارة الترتيب مع الشارقة والوحدة بـ19 نقطة لكل فريق، بينما يمتلك «الأزرق» ست نقاط في المركز الـ12. ويسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز قبل توقف المسابقة، بسبب كأس العالم 2022.

ويدخل شباب الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز في آخر أربع جولات على الجزيرة وخورفكان والعين والبطائح، إذ إن الانتصار الأخير على «الراقي» بستة أهداف دون ردّ أسهم في ارتفاع معنويات عشاق «فرسان دبي»، خصوصاً أن الفريق حقق انتصارات مهمة على المنافسين المباشرين الوحدة والجزيرة والعين، بينما يُعد الانتصار الأكبر له بتغلبه على البطائح ليتخلص من سلبيات التعثر أمام الأندية «غير المنافسة» في الدوري.

ويأمل المدرب جارديم أن يتجنب شباب الأهلي سيناريو «ردة فعل» النصر بعدما تعاقد مع مدرب جديد، إذ حذر جارديم لاعبيه، مشدداً على خطورة فريق النصر، رغم نتائجه المتواضعة. في المقابل، يخوض النصر المباراة بهدف تحقيق بداية جديدة مع المدرب توميتش، خصوصاً أن «العميد» حقق انتصاراً واحداً فقط بالجولة الثانية على عجمان، بينما خسر في الجولات الثلاث الماضية أمام العين وكلباء والجزيرة. ويسعى إلى تكرار تفوقه على ملعب شباب الأهلي، كما حصل في آخر مواجهة جمعت الفريقين الموسم الماضي في إياب الدوري بـ2-1.

آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري شهدت فوز النصر 2-1 على شباب الأهلي.