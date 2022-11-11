خورفكان والظفرة ينشدان الهروب من خطر «القاع»

يخوض فريقا خورفكان والظفرة الساعة الخامسة إلا ربعاً مساء اليوم مباراة في غاية الأهمية، ضمن الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين ويستضيفها استاد صقر بن محمد القاسمي في نادي خورفكان. ويعاني الفريقان بسبب وجودهما في آخر الترتيب، إذ لدى خورفكان ثماني نقاط في المركز الـ11، والظفرة قبل الأخير بأربع نقاط. ومن شأن الفوز أن يبعد أحدهما قليلاً عن خطر القاع. وتبدو ظروف خورفكان أفضل نسبياً من الظفرة، إذ رغم خسارته من العين في الجولة الماضية، لكنه يقدم مباريات كبيرة مع مدربه عبدالعزيز العنبري، والأمر نفسه بالنسبة للظفرة الذي لا يحالفه التوفيق في الأمتار الأخيرة، إذ خسر من الشارقة في الجولة الماضية في نهاية المباراة بهدف لصفر.