خالد بن محمد بن زايد يشهد النسخة الأولى من مهرجان «بايك أبوظبي»

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أمس، فعاليات النسخة الأولى من مهرجان «بايك أبوظبي»، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، على كورنيش أبوظبي في الفترة من السابع إلى 13 نوفمبر الجاري.

والتقى سموّه، خلال زيارته لفعاليات هذا الحدث العالمي، رئيس الاتحاد الدولي للدرّاجات الهوائية، ديفيد لابارتيان، كما حضر جانباً من المنافسات التأهيلية للدورة الخامسة لبطولة العالم للدرّاجات الهوائية في المناطق الحضرية، والتي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وتشمل ثلاثة سباقات رئيسة، وهي: «بي إم إكس للأسلوب الحر»، (التي أصبحت رياضة أولمبية منذ أولمبياد طوكيو 2020)، و«بي إم إكس فلاتلاند»، و«سباق درّاجات الحواجز».

ورافق سموّه، خلال الزيارة، كل من رئيس دائرة تنمية المجتمع، الدكتور مغير خميس الخييلي، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني.

وتستمر فعاليات مهرجان «بايك أبوظبي» على مدار أسبوع، تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وتستقطب 300 من أبرز الرياضيين العالميين وأفضل درّاجي المناطق الحضرية حول العالم، للمنافسة في سباقات بطولة العالم للدرّاجات الهوائية في المناطق الحضرية.

كما يشهد المهرجان، في 12 نوفمبر، تنظيم النسخة الأولى من سباق «بايك أبوظبي جران فوندو» المجتمعي، على مسار بطول 150 كيلومتراً يربط بين نقطة الانطلاق من بوابة «الشرق مول» في أبوظبي إلى نقطة الوصول في مسار الدرّاجات الهوائية بمدينة العين، حيث يتنافس أكثر من 500 متسابق من هواة رياضة ركوب الدرّاجات الهوائية من كلا الجنسين على جوائز تصل قيمتها إلى مليوني درهم.

وتُعدّ هذه الفعالية الرياضية أحدث مبادرة لمنصّة «بايك أبوظبي»، التي أطلقها سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في نوفمبر 2021، لدعم طموح الإمارة لأن تصبح وجهة رائدة في احتضان فعاليات عالمية في رياضة الدرّاجات الهوائية.

وحققت هذه المبادرة العديد من الإنجازات، شملت تطوير وتعزيز البنية التحتية لهذه الرياضة، بما في ذلك توسيع نطاق شبكة مسارات الدرّاجات الهوائية في الإمارة من 300 كيلومتر ليصبح طولها أكثر من 1000 كيلومتر، إضافة إلى تطوير «أبوظبي لوب»، مسار الدرّاجات المتصل بطول 109 كيلومترات، والذي يربط أبرز الوجهات الرئيسة في المدينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز خيارات التنقل وتدفع أفراد المجتمع إلى تبني أسلوب حياة صحي باستعمال حلول آمنة ومستدامة.

ويأتي إطلاق منصّة «بايك أبوظبي» بعد حصول الإمارة على شعار مدينة الدرّاجات الهوائية من الاتحاد الدولي للدرّاجات، الهيئة العالمية المنظمة لرياضة ركوب الدرّاجات الهوائية عام 2021، لتصبح بذلك العاصمة أبوظبي أول مدينة آسيوية تحظى بهذا اللقب المرموق، تقديراً لجهودها في تطوير بنية تحتية عالمية المواصفات تضم مرافق رياضية ومجتمعية وفق أفضل المعايير.

وتستضيف أبوظبي مجدداً بطولة العالم للدرّاجات الهوائية في المناطق الحضرية في نسخة عام 2024، وبطولة «جران فوندو» العالمية في دورة عام 2028.