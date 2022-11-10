لاعب الحمرية فيكتور: هدفي في شباك العروبة الأهم في مسيرتي

قال لاعب فريق الحمرية، النيجيري فيكتور، إن هدف الفوز الذي سجله لفريقه في شباك العروبة (2-1)، في الجولة الماضية لدوري الدرجة الأولى لأندية الهواة، هو الأفضل في مسيرته.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد كونه هدف الفوز، وجاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، بعد أن شاركت بديلاً في آخر ربع ساعة».

وتابع: «هو من أهم الأهداف التي سجلتها في مسيرتي الكروية، وهي كثيرة، كونه تم في آخر ثواني المباراة، ولكونه قاد فريقي لنيل ثلاث نقاط مهمة وثمينة في بطولة الدوري، وأيضاً لأنني عائد للتو من الإصابة، وكنت أتطلع إلى أن تكون لي بصمة فنية واضحة».

وتابع: «البقاء كفريق منافس حتى نهاية المنافسات وتحقيق الطموح يتطلب منا تقديم أفضل أداء وأقوى عطاء ممكن».