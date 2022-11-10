المنتخب يختتم مونديال بناء الأجسام بـ 5 ميداليات ولقب «الأبطال»

اختتم منتخب بناء الأجسام والفيزيك مشاركته في كأس العالم التي أقيمت في برشلونة بإسبانيا، باحتلاله المركز الرابع.

وأحرز نجوم المنتخب خمس ميداليات، إلى جانب لقب كأس بطل الأبطال في «الفيزيك».

وجاءت الميداليات من خلال ذهبيتي خالد الفلاسي في الماسترز لوزن 89 كيلوغراماً، وخالد النقبي في الفيزيك (173 سنتمتراً)، وحقق النقبي أيضاً كأس بطل الأبطال بالفئة نفسها.

ونال المنتخب ثلاثة برونزيات عن طريق راشد البلوشي وخالد البلوشي في الفيزيك، وخليفة الحمودي في الكلاسيك.

وحل منتخب إيران أولاً، وكوريا الجنوبية ثانياً، وأوكرانيا ثالثاً.

وثمّن رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الشيخ عبدالله بن حمد الشرقي، المستويات الفنية الجيدة التي قدمها المنتخب.

وقال إن المكاسب امتداد للنجاحات التي تحققت في بطولات سابقة، والتي سبق لأبناء الإمارات الظهور بشكل مميز خلالها، مثنياً على جميع اللاعبين.