«استاد الرحلة» في دبي يستقبل 10 آلاف مشجع يومياً خلال كأس العالم 2022

كشفت شركة «أديداس» للملابس الرياضية عن تنظيم مهرجان ضخم أثناء فعاليات كأس العالم 2022، التي تنطلق في 20 الجاري، وذلك من خلال استقبال 10 آلاف متفرج يومياً في «استاد الرحلة»، الذي تم تشييده بالواجهة البحرية في ميناء دبي، وتبلغ مساحته 1050 متراً مربعاً.

وقالت الشركة في بيان صحافي إن «الفرصة ستكون متاحة للمقيمين وزوّار الدولة، خلال المونديال، للاستمتاع بالأجواء الاستثنائية، من خلال (استاد الرحلة)، ومشاهدة المباريات عن طريق شاشات ضخمة لبث المباريات الحية والأنشطة المثيرة، إلى جانب استضافة العديد من النجوم وسفراء كرة القدم ومقابلتهم».

وأشارت إلى أن الساحة المخصصة لـ«أديداس» ستشهد إقامة شاشة ضخمة لبث المباريات الحية، مع أجندة مميزة تزخر بالأنشطة التفاعلية، إذ لن يشعر الجماهير بالملل على الإطلاق، وستتاح لهم الفرصة للقاء لاعبيهم الأسطوريين المفضلين وإمكانية اللعب معهم.

وختمت: «سيوفر المكان تجربة مشاهدة لا مثيل لها، مع مزيج فريد من كرة القدم والثقافة والحياة الليلية المفعمة بالإثارة، إذ إن الجمهور على موعد مع مزيج رائع من الموسيقى والترفيه الحي والألعاب والأنشطة، وتجربة مشاهدة لا مثيل لها، إذ يعتبر الحدث واحداً من ستة مهرجانات تابعة لأنشطة الاتحاد الدولي لكرة القدم».