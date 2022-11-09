«الإقامة» بطلة البولينغ في دورة الشيخة هند

سيطرت لاعبات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على ألقاب بطولة البولينغ، التي أقيمت ضمن منافسات النسخة العاشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، التي تستمر حتى 21 نوفمبر الجاري.

وفازت ريم جمال من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالمركز الأول في فئة المواطنات ببطولة البولينغ، التي أقيمت في مركز دبي الدولي للبولينغ بمنطقة الممزر، تلتها أسماء السويدي من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في المركز الثاني، وحلت شيخة جاسم من القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثالث.

وفي فئة المقيمات، فازت بالمركز الأول رويلا ماركيا من شركة «فيم أدفيزوري للاستشارات»، تلتها مارفيك أفريكانو من كريستيان ديور في المركز الثاني، وحلت جايزن بيلوزو من كاش كارز في المركز الثالث.