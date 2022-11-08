رقم قياسي لسباح الحمرية حمد الشحي

حطّم سباح نادي الحمرية المواطن حمد الشحي الرقم القياسي على مستوى الدولة في فئة 50 متر حرة (فئة 13 سنة)، خلال منافسات كأس الإمارات للسباحة التي أقيمت بمجمع حمدان بن محمد في دبي.

وأنهى الشحي مسافة السباق بزمن 27.08، محطماً رقم لاعب العين عبدالله الشامسي (27.60) الذي ظل صامداً منذ 2015.

وحقق سباحو الحمرية 12 ميدالية ملونة، بواقع ثلاث ذهبيات وأربع فضيات، وخمس برونزيات، وفاز بالميداليات الذهبية، عمر عزت في مرحلة تسع سنوات (100 متر فراشة)، وعمر أجود في مرحلة 12 سنة (200 متر ظهر)، ثم حمد الشحي في مرحلة 13 سنة (50 متر حرة).