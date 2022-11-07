رباعية لخيول الإمارات في ثاني أيام مهرجان «بريدرز كب» الأميركي

واصلت خيول الإمارات تألقها لليوم الثاني على التوالي في مهرجان «بريدرز كب» الأميركي الشهير، بحصدها فجر أمس، أربعة انتصارات ضمن سباقات الفئة الأولى الأعلى تصنيفاً عالمياً، وذلك في اليوم الختامي من المهرجان الذي أقيم على مضمار «كينلاند». وحملت ثلاثة من الانتصارات الأربعة في ثاني أيام المهرجان، شعار «غودولفين» مع كل من الجياد «كوديز ويش» و«مودرن غيمس» و«ريبلز رومانس»، فيما أضافت المهرة «ملذات» بشعار «شادويل» الانتصار الرابع لخيول الدولة. وعززت الجياد الإماراتية، على مدار يومي المهرجان، إلى خمسة انتصارات، بعد أن شهد اليوم الافتتاحي، تتويج «مسشيف ماجيك» لـ«غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بطلاً في سباق «بريدرز كب جوفنايل تيرف سبرنت».

واستهلت أولى الانتصارات الإماراتية في ثاني أيام المهرجان، مع المهر «كوديز ويش» بإشراف المدرب بيل موت، بعد أن قاده الفارس جونير ألفاردو، لانتزاع الفوز بلقب الشوط الثالث «بريدرز كب مايل» لمسافة 1600 متر رملي، ليواصل جواد «غودولفين» البالغ من العمر أربع سنوات، تألقه في السباقات الأميركية، بإضافة انتصاره الرابع على التوالي.

وانضم «مودرن غيمس» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، إلى صفوة الجياد على الساحة العالمية التي نجحت في تحقيق انتصارين على التوالي في مهرجانات «بريدرز كب»، حين تقدم باندفاع قوي بقيادة فارسه وليام بيوك، للفوز بلقب الشوط السادس «بريدرز كب مايل» لمسافة 1600 متر عشبي.

واتجهت أنظار عشاق سباقات الخيل إلى الشوط السابع، حين تمكنت بطلة «كنتاكي أوكس» للعام الماضي، المهرة «ملذات» بإشراف المدرب تود بليشر وقيادة الفارس جون فلازكيوز، من الظفر بلقب «بريدرز كب ديستاف» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1800 متر رملي، وإضافة الانتصار الرابع على التوالي في سباقات «جروب1».

وأسدل الستار عن الانتصارات الإماراتية، بعودة سطوع نجم خيول «غودولفين» التي يشرف على تدريبها شارلي آبلبي، ويتولى قيادتها الفارس وليام بيوك، عقب نجاح الجواد «ريبلز رومانس» في إضافة انتصاره الثالث على التوالي في سباقات «جروب1»، بتتويجه بطلاً للشوط الثامن «بريدرز كب تيرف» الذي جرى لمسافة 2400 متر عشبي.