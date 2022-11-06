مشاركة مجتمعية كبيرة في تحدي دبي للدراجات الهوائية

انطلق "تحدي دبي للدراجات الهوائية"، فجر اليوم، بمشاركة مجتمعية كبيرة من مختلف الجنسيات والأعمار، وذلك في مسارين مختلفين، الأول من شارع الشيخ زايد، والثاني خصص للعائلات والأطفال في بوليفارد محمد بن راشد، في مسارات مفتوحة أتاحت الفرصة لعشاق رياضة الدراجات الهوائية، الاستمتاع بقيادة دراجاتهم على اشهر الشوارع الحيوية في دبي.

واستعد آلاف الدارجين منذ الصباح الباكر، على خط الانطلاق، للتواجد ضمن قائمة المشاركين في تحدي دبي للدراجات الهوائية، أحد أبرز الفعاليات ضمن تحدي دبي للياقة البدنية في نسختها السادسة.

واستهلت النسخة السادسة من تحدي دبي للياقة البدنية، في 29 أكتوبر الماضي، وتستمر حتى 27 نوفمبر، وتتضمن العديد من الفعاليات، منها تحدي الدرجات الهوائية، وتحدي الجري، والعديد من الأنشطة الرياضية، وحصص اللياقة البدنية في جميع ارجاء دبي.

ويذكر أن تحدي دبي للياقة البدنية، من المبادرات الفريدة في العالم، والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في عام 2017، بهدف جعل دبي أكثر مدن العالم نشاطاً، وتشجيع سكان دبي وزوارها على ممارسة الرياضية يومياً لمدة 30 دقيقة، وعلى مدار 30 يوماً، وتبني أسلوب حياة أكثر سعادة ونشاطاً.