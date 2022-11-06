كلباء يتخطى بني ياس ويقترب من قمة الدوري

حقق فريق كلباء أمس فوزاً مهماً، ليواصل سلسلة نجاحاته في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد أن تخطى عقبة ضيفه بني ياس في الجولة التاسعة بالفوز بنتيجة 2-1. ورفع كلباء رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، ليقترب كثيراً من قمة الدوري، ومن فرق الصدارة، إذ تفصله نقطتان فقط عن المتصدر الشارقة صاحب الـ19 نقطة، والوصيف الوحدة وشباب الأهلي الثالث بالنقاط الـ19 نفسها. في المقابل تجمد رصيد بني ياس عند 11 نقطة في المركز التاسع. وافتتح كلباء التسجيل عن طريق أحمد عامر في الدقيقة 47 بعد أن أكمل الكرة برأسه في المرمى. وسجل البديل حبيب الفردان هدف كلباء الثاني بعد كسر التسلل مستفيداً من ضربة حرة، وسدد كرته داخل المرمى في الدقيقة 76. وقلص بني ياس الفارق بهدف الصربي ساشا في الدقيقة 78.

«النمور» على بعد نقطتين فقط من الشارقة المتصدر.