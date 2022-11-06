«بوك ريفيو» ينتزع الشوط الرئيس في افتتاحية «مضمار ميدان»

ظفر الجواد «بوك ريفيو» بشعار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب الوطني سالم بن غدير، بطلاً للشوط السادس والرئيس «طيران الإمارات»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «هانديكاب»، لمسافة 1900 متر رملي، وجرى أول من أمس، ضمن أشواط السباق الافتتاحي في موسم مضمار «ميدان» العالمي.

وشهد السباق حضور الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، وعضو مجلس الإدارة المدير العام للنادي، اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، إضافة إلى جمهور كبير من محبي السباقات.

وتتضمن السباق سبعة أشواط أقيمت على المسارات الترابية لمضمار ميدان، ورعتها «طيران الإمارات»، بإجمالي جوائز بلغ 637 ألفاً و500 درهم، ونافس على ألقابها 61 من نخبة الجياد المحلية والدولية.

وشهد السباق الافتتاحي تألق الجياد المملوكة لإسطبلات «الراشد»، التي يشرف على تدريبها بوب سيمار، وقادها الفارس تاغ أوشيه، بحصدها لانتصارين، عن طريق فوز الجواد «ويسترن سيمفوني» في الشوط الرابع «الإمارات سكاي ووردز» للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «هانديكاب» لمسافة 1400 متر، والبالغ جوائزه 87 ألفاً و500 درهم، واتبع بتتويج الجواد «بيتشرز بوينت» بلقب ثاني الأشواط الرئيسة للأمسية «طيران الإمارات»، الذي جرى في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر وخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «هانديكاب» بجوائز بلغ إجماليها 105 آلاف درهم. ونجح الفارس روبستون فرنش في قيادة الجواد «بوك ريفيو» إلى فرض هيمنته المطلقة على مجريات الشوط السادس والرئيس البالغ جوائزه 105 آلاف درهم، وقطع خط نهاية الشوط بزمن بلغ دقيقة و57 ثانية و88 جزءاً من الثانية، بفارق 5.25 أطوال عن صاحب المركز الثاني الجواد «تويلف ذوقني فيرلاند» المملوك لإسطبلات «داكي» وإشراف المدرب بوبات سيمار، وقيادة الفارس كورنر بيانس، وحلّ ثالثاً الجواد «القعقاع» بشعار «شادويل»، وإشراف المدرب دووغ واطسون، وقيادة الفارس دان أونيل. وفي بقية نتائج الأشواط، افتتح المهر «شارب أرمي» لمحمد السبوسي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، وقيادة الفارس راي واطسون، أول انتصارات الموسم الجديد في «ميدان»، بفوزه بلقب الشوط الأول «المغامرات العربية»، الذي خصص للخيول المبتدئة لعمر سنتين على مسافة 1200 متر، وبلغت جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، واتبع باكتساح الجواد «الناير» بشعار البشير سالم الحراري، وإشراف المدرب دووغ واطسون، وقيادة الفارس باتريك كوسغريف، بفوزه بفارق ثلاثة أطوال عن أقرب منافسيه بلقب الشوط الثاني «الإمارات للشحن الجوي»، الذي امتد لمسافة 2000 متر، وخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «الهانديكاب» بإجمالي جوائز بلغ 87 ألفاً و500 درهم.

وافتتح الجواد «رود بلوك» المملوك لـ«سيد حشيش وهناء الرفاعي»، بإشراف المدرب أسامة الرفاعي، وقيادة الفارس أنطونيو فريزو، أولى مشاركته بالدولة، بالفوز في الشوط الثالث «الإمارات للعطلات»، المخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر، والبالغ جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، وليسدل الستار عن الأمسية بفوز الجواد «أبر كلاس» المملوك لـ«مربط غوارا ديل سور»، وإشراف المدرب أنطونيو سينترا، وقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا بلقب الشوط السابع «إمارات دوت كوم»، المخصص لخيول «هانديكاب» لمسافة 1200 متر، وبلغت جوائزه 87 ألفاً و500 درهم.

الانتصار الأول لـ «غودولفين» في سباق «جوفنايل تيرف سبرنت»

أهدى المهر «مسشيف ماجيك» فريق «غودولفين» العالمي، الانتصار الأول في سباق «بريدرز كب جوفنايل تيرف سبرنت»، المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، وجرى أول من أمس، على مضمار «كنيلاند» لمسافة 1200 متر عشبي، في افتتاح مهرجان «بريدرز كب» الأميركي الشهير.