المنصوري بطل المرحلة الأولى لـ «طواف المسيرة الخضراء»

فاز نجم المنتخب الوطني للدرّاجات أحمد المنصوري، بالمرحلة الأولى من «طواف المسيرة الخضراء»، المقام في المغرب لمسافة 139 كلم، وقطعها المنصوري في 2:29.30 ساعة، بمعدل سرعة 56.3 كلم.

ويشارك المنتخب الوطني في البطولة بوفد مكون من ستة لاعبين هم: أحمد المنصوري، جابر المنصوري، أحمد المري، محمد المطيوعي، سيف معيوف، وعبدالله الحمادي، وإداري المنتخب حمد المرزوقي. ونجح المنصوري في قيادة المنتخب للوصول إلى خط النهاية، حيث نجح في خطف صدارة المرحلة الأولى، وجاء في المركزين الثاني والثالث من المغرب يوسف بدادو، ومنير مخشون، ويشارك في السباق أكثر من 100 درّاج من 14 فريقاً من مختلف الدول.

من جهته، قال المدير الفني لمنتخب الدرّاجات، عبدالله سويدان، لـ«الإمارات اليوم»: «إن فوز المنصوري يعتبر إنجازاً بالتأكيد، كونه أول فوز إماراتي في تاريخ مشاركات منتخبات الإمارات في المغرب، منذ عام 1985 بالبطولة العربية للشباب في مراكش، وهو نتيجة طبيعية لكثرة المشاركات التي يوجد فيها المنتخب الوطني حالياً والإنجازات المتلاحقة».