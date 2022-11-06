«قرية بوذيب» تنظم سباقَي العين الدوليَين للقدرة

تنظم قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، غداً، سباقَي العين الدوليَين، الأول لمسافة 101 كلم (نجمة واحدة)، والثاني لمسافة 120 كلم (نجمتين)، بمشاركة مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية بالدولة. ويقام السباقان بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وتم تقسيمهما إلى أربع مراحل، يرتدي الفرسان في السباق الأول القمصان الصفراء، وفي الثاني القمصان البيضاء. وكانت قرية بوذيب قد نظمت، أول من أمس، سباقين تأهيليين الأول لمسافة 40 كلم، والثاني لمسافة 80 كلم، وشهد السباق التأهيلي الأول لمسافة 40 كلم، مشاركة كبيرة بلغت 259 فارساً وفارسة، نجح منهم 233 في إكمال السباق، أما الثاني لمسافة 80 كلم وشهد مشاركة 213 فارساً وفارسة، نجح 164 منهم في إكمال السباق. وبلغ إجمالي عدد المشاركين في السباقين 472 فارساً وفارسة يمثلون مختلف أندية إسطبلات الفروسية في الدولة.