الملاكم الإماراتي فهد البلوشي يسطر التاريخ في "سلسلة الأبطال" بأبوظبي

سطر الملاكم الإماراتي ضمن فئة وزن الذبابة سوبر فهد البلوشي التاريخ، بتحقيقه الفوز الاماراتي الأول في افتتاح سلسلة الأبطال التي تستضيفها أبوظبي في اطار الشراكة الجديدة بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وماتش روم بوكسنج. وفاز البلوشي على الجورجي إراكي شاريشفيلي بإجماع الحكام معززاً رصيده من سلسلة الفوز لـ 11 فوز في 12 نزال.

وفي تصريح صحفي عقب الفوز أعرب البلوشي عن سعادته الكبيرة بالفوز، وأضاف: " أشعر بأني فوق السحاب من السعادة، وتضاعف شعور الفرح بعد خروجي وسط هتاف المشجعين، كان أمراً رائعاً ومدهشاً لأن الأمر الطبيعي أن يكون عدد الجمهور أقل في النزالات الأولى، ولكني شاهدت أعداد جماهيرية كبيرة يهدرون بأعلى أصواتهم مرددين اسمي، شعرت وكأنني بطل خارق". وأردف :"أهدي الفوز لبلادي دولة الامارات، كما أنني جعلت أمي وأبي في غاية الفخر والسعادة".

يذكر أن الفوز التاريخي للبطل الاماراتي فهد البلوشي جاء في انطلاق ليلة النزال الكبير على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة للوزن خفيف الثقيل الذي تستضيفه العاصمة الاماراتية للمرة الأولى الليلة 5 نوفمبر ويجمع بين البطل الحالي الروسي ديميتري بيفول والمكسيكي جيليبرتو راميريز.