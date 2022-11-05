المنصوري بطل المرحلة الأولى لـ «طواف المسيرة الخضراء»

فاز نجم المنتخب الوطني للدراجات أحمد المنصوري، بالمرحلة الأولى من طواف المسيرة الخضراء المقام في المغرب، والممتد على مسافة 139 كم، وقطعها المنصوري في 2:29:30 ساعة. ويقام الطواف من 3 إلى 8 الجاري. ويشارك المنتخب في البطولة بوفد مكون من 6 دراجين، هم: أحمد المنصوري، جابر المنصوري، أحمد المري، محمد المطيوعي، سيف معيوف، عبدالله الحمادي، وإداري المنتخب حمد المرزوقي. في المقابل حل في المركزين الثاني والثالث، المغربيان يوسف بدادو ومنير مخشون.

وقال المدير الفني للمنتخب عبدالله سويدان، لـ«الإمارات اليوم»: فوز المنصوري يعتبر إنجازاً، كونه يعتبر أول فوز إماراتي في تاريخ مشاركات منتخبات الإمارات في المغرب منذ عام 1985 بالبطولة العربية للشباب في مراكش، وهو نتيجة طبيعية لكثرة المشاركات التي يوجد فيها المنتخب حالياً.