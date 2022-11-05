680 سباحاً في بطولة كأس الإمارات

تبدأ اليوم بطولة السباحة التنافسية (المجرى القصير) في مجمع حمدان الرياضي بدبي، بمشاركة 680 سباحاً وسباحة من 32 نادياً وأكاديمية، وتستمر على مدار يومين. وتعتبر البطولة المرحلة الثانية ضمن سلسلة كأس الإمارات التي يقيمها الاتحاد لفئة السباحين المؤهلين للمنافسة في البطولات الكبرى لاكتساب مزيد من الخبرة وتحسين الأرقام في البطولات. وأكد رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، في تصريح صحافي، أن البطولة تقام دعماً لرؤية اتحاد السباحة لتوفير فرص للتطوير المستمر لرياضة السباحة، بعد أن أقيمت الشهر الماضي بطولة لفئة المبتدئين بغرض اتساع قاعدة المشاركين في اللعبة.