دبا الحصن بطل الشتاء في دوري الصالات

تصدر فريق دبا الحصن ترتيب فرق دوري كرة قدم الصالات في ختام مرحلة الذهاب ليحقق لقب «بطل الشتاء». وحسم دبا الحصن قمة البطولة بالفوز على خورفكان 2-1، وسجل للفائز طاهر حسن وجلال حميد، بينما أحرز لخورفكان خالد الحمادي.

وبموجب هذه النتيجة أصبح رصيد دبا الحصن 13 نقطة في المركز الأول، وتراجع خورفكان إلى المركز الرابع برصيد ثماني نقاط. ونجح الشارقة من ختام مرحلة الذهاب في المركز الثاني برصيد 12 نقطة بعد فوزه على البطائح 7-2، وحل الحمرية في المركز الثالث برصيد 11 نقطة، على الرغم من تعادله مع مليحة 2-2 مضيعاً على نفسه صدارة البطولة، بينما يحتل البطائح المركز الخامس برصيد ثماني نقاط، ثم مليحة سادساً بسبع نقاط، واتحاد كلباء أخيراً من دون نقاط. وستعود فرق الدوري لخوض منافسات مرحلة الإياب في 22 من الشهر الجاري بقمة خورفكان مع الشارقة.