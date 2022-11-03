«طيران الإمارات» ترعى الأمسية الافتتاحية لموسم مضمار ميدان

كشف نادي دبي لسباقات الخيل عن رعاية «طيران الإمارات» للأمسية الافتتاحية في موسم سباقات مضمار ميدان، التي تنطلق غداً، والمكونة من سبعة أشواط.

وقال بيان نادي دبي لسباقات الخيل، إن: «(طيران الإمارات) داعم ناقل لسباقات الخيل والفروسية في دبي والعالم، بما في ذلك ارتباط اسمها بكأس دبي العالمي، الشوط الأهم والأغلى عالمياً، والبالغة جوائزه 12 مليون دولار».

وأضاف البيان: «تضم الأمسية الافتتاحية لموسم مضمار ميدان 2022-2023 شوطين رئيسين، بإجمالي 210 آلاف درهم، (105 ألف درهم لكل منهما) بجانب أن أحدهما يمثل سباقاً للتكافؤ (هانديكاب) للخيول الحائزة تصنيفاً بين 80 إلى 100، والبعض الآخر منها تأهل سلفاً لكرنفال كأس دبي العالمي 2023، والأمر ذاته ينطبق على الشوط الآخر الممتد لمسافة 1900 متر». وأشار البيان إلى أن الأمسية الافتتاحية تتيح الفرصة لرواد السباقات لمشاهدة الجيل القادم من نجوم وأبطال المستقبل، وذلك في الشوط الافتتاحي المخصص لخيول السنتين لفئة المبتدئة لمسافة 1200 متر.

وقال عضو مجلس الإدارة والمدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، اللواء دكتور محمد عيسى العظب: «يسعدنا أن تكون (طيران الإمارات) حاضرة في أول حفل لموسم 2022-2023 بمضمار ميدان، وتظل الناقلة واحدة من أبرز خطوط الطيران الرائدة في العالم، ودعمها لنا في نادي دبي لسباق الخيل لا مثيل له».

وأوضح: «نتطلع إلى العمل مرة أخرى مع (طيران الإمارات)، إذ إن الأمسية الافتتاحية للموسم الجديد حافلة بالسباقات القوية».

بدوره، قال نائب رئيس أول دائرة الاتصال المشتركة والتسويق والعلامة التجارية في «طيران الإمارات»، بطرس بطرس: «(طيران الإمارات) ملتزمة بتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية في طليعة الأحداث الرياضية والتجارية والسياحية الرائدة، ومع انطلاق موسم جديد على مضمار ميدان لسباق الخيل، تبدأ سلسلة سباقات تصل إلى ذروتها بكأس دبي العالمي، الحدث الذي يعزز مكانته عاماً بعد عام كواحد من أفضل السباقات في العالم». يذكر أن الأمسية الافتتاحية ستقام غداً ضمن 22 حفل سباق يستضيفه مضمار ميدان في موسمه الجديد 2022-2023، على أن تبدأ تذكرة دخول الجمهور من درهمين، بينما يُسمح بالدخول مجاناً للأطفال وكبار السن، وأصحاب الهمم، والمعلمين، والعاملين في الخطوط الإمامية، كما تبدأ خيارات تذاكر الضيافة من 50 درهماً (البريميوم)، إضافة إلى إتاحة خيارات عدة للمطاعم الفاخرة والأجنحة الخاصة.

الشوط الافتتاحي مخصص لخيول السنتين لفئة المبتدئة لمسافة 1200 متر.