3 مباريات في ختام ذهاب دوري الصالات

تنطلق عند الساعة السابعة والربع من مساء اليوم منافسات الجولة السابعة لدوري كرة القدم للصالات، بإقامة ثلاث مباريات في ختام مرحلة الذهاب.

حيث يلعب الشارقة مع البطائح ودبا الحصن مع خورفكان والحمرية مع مليحة.

ويتصدر ترتيب فرق البطولة دبا الحصن والحمرية ولكل منهما 10 نقاط، يليهما الشارقة تسع نقاط بالمركز الثالث، ثم خورفكان والبطائح ولكل منهما ثماني نقاط، ومليحة ست نقاط، وأخيراً اتحاد كلباء من دون رصيد.

وتبرز الى الواجهة مباراة الحمرية مع مليحة لأهميتها في رسم ملامح الصدارة، حيث يتطلع الحمرية لتحقيق الفوز وتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام دبا الحصن، بينما يدرك حامل اللقب البطائح قوة منافسه الشارقة في مباراة يمكن وصفها بقمة الجولة الحالية، بينما يبحث المتصدر دبا الحصن عن فوز مهم على ضيفه خورفكان للحفاظ على الصدارة.